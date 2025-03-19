Путь от мечты до премьеры: Карен Кейн и её «Лебединое озеро» в документальной хронике постановки Национального балета Канады «Лебединое озеро».

Вершина классического танца, главный балет мирового репертуара, основа основ и предел мечтаний. Настоящее чудо и настоящая, огромная ответственность. И для тех, кто танцует. И для тех, кто отвечает за появление спектакля на сцене. Всемирно известная балерина Карен Кейн, партнёрша Нуреева и модель Энди Уорхола, танцевала Одетту и Одиллию в разных редакциях, но ей всегда не хватало в этой истории эмоций, что заставили бы зрителей плакать. Завершив балетную карьеру, Карен возглавила Национальный балет Канады и смогла реализовать свою главную мечту – поставить на родной сцене свою редакцию «Лебединого озера». Но путь от мечты к премьере оказался не так прост. Документальный фильм «Лебединая песня» – честная и красиво снятая история о балетном закулисье, о том пути, который проходит труппа за время от зарождения идеи до счастливых поклонов после успешной премьеры. Художественный руководитель Национального балета Канады Карен Кейн ставит «Лебединое озеро», осуществляя свою давнюю мечту. И когда к началу репетиций все готово, начинается эпидемия COVID, и труппу отправляют по домам. Неужели от мечты придётся отказаться? И всё же Карен дают второй шанс. Спустя время артисты возвращаются в театр – и процессу подготовки спектакля снова дан старт. Жизнь закулисья в этот период и стала основой для документального фильма «Лебединая песня». Бесстрастная камера под руководством режиссёра фильма Челси МакМаллан фиксирует процесс подготовки, от первых разговоров о спектакле до объятий после премьеры. Фиксирует успехи, слёзы и ошибки, преодоление боли и красоту балетных тел, зависть, обиду, сомнения, самокритику и торжество побед. Фиксирует танец. Фиксирует, как шаг за шагом, из общей работы постановщиков, артистов, костюмеров, декораторов, из поисков и споров рождается спектакль. Камера фиксирует детали, которые кажутся несущественными за стенами театра, но здесь они стоят целого мира: мира, где отказаться от розовых трико уже кажется революцией. Похоже ли происходящее на фильм «Чёрный лебедь», вызвавший столько споров, с которым теперь часто сравнивают происходящее в реальном мире балета? По накалу страстей – возможно, да. Но только без «клюквы», почти неизменно сопровождающей художественные фильмы про балет. Маленькие секреты и большие победы, потери и сбывшиеся мечты, отчаянное сражение с травмами и собственным несовершенством, борьба за право на свой взгляд и свою трактовку истории, великая музыка и танец, в который вложено всё – вот из чего состоит «Лебединая песня», история любви длиной в жизнь.