Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма TheatreHD: Лебединая песня
Постер фильма TheatreHD: Лебединая песня
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Билеты от 450 ₽
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Лебединая песня

TheatreHD: Лебединая песня

Swan Song 18+
Билеты от 450 ₽
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Путь от мечты до премьеры: Карен Кейн и её «Лебединое озеро» в документальной хронике постановки Национального балета Канады «Лебединое озеро».
Вершина классического танца, главный балет мирового репертуара, основа основ и предел мечтаний. Настоящее чудо и настоящая, огромная ответственность. И для тех, кто танцует. И для тех, кто отвечает за появление спектакля на сцене. Всемирно известная балерина Карен Кейн, партнёрша Нуреева и модель Энди Уорхола, танцевала Одетту и Одиллию в разных редакциях, но ей всегда не хватало в этой истории эмоций, что заставили бы зрителей плакать. Завершив балетную карьеру, Карен возглавила Национальный балет Канады и смогла реализовать свою главную мечту – поставить на родной сцене свою редакцию «Лебединого озера». Но путь от мечты к премьере оказался не так прост. Документальный фильм «Лебединая песня» – честная и красиво снятая история о балетном закулисье, о том пути, который проходит труппа за время от зарождения идеи до счастливых поклонов после успешной премьеры. Художественный руководитель Национального балета Канады Карен Кейн ставит «Лебединое озеро», осуществляя свою давнюю мечту. И когда к началу репетиций все готово, начинается эпидемия COVID, и труппу отправляют по домам. Неужели от мечты придётся отказаться? И всё же Карен дают второй шанс. Спустя время артисты возвращаются в театр – и процессу подготовки спектакля снова дан старт. Жизнь закулисья в этот период и стала основой для документального фильма «Лебединая песня». Бесстрастная камера под руководством режиссёра фильма Челси МакМаллан фиксирует процесс подготовки, от первых разговоров о спектакле до объятий после премьеры. Фиксирует успехи, слёзы и ошибки, преодоление боли и красоту балетных тел, зависть, обиду, сомнения, самокритику и торжество побед. Фиксирует танец. Фиксирует, как шаг за шагом, из общей работы постановщиков, артистов, костюмеров, декораторов, из поисков и споров рождается спектакль. Камера фиксирует детали, которые кажутся несущественными за стенами театра, но здесь они стоят целого мира: мира, где отказаться от розовых трико уже кажется революцией. Похоже ли происходящее на фильм «Чёрный лебедь», вызвавший столько споров, с которым теперь часто сравнивают происходящее в реальном мире балета? По накалу страстей – возможно, да. Но только без «клюквы», почти неизменно сопровождающей художественные фильмы про балет. Маленькие секреты и большие победы, потери и сбывшиеся мечты, отчаянное сражение с травмами и собственным несовершенством, борьба за право на свой взгляд и свою трактовку истории, великая музыка и танец, в который вложено всё – вот из чего состоит «Лебединая песня», история любви длиной в жизнь.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 19 марта 2025
Дата выхода
19 марта 2025 Казахстан 18+
Сборы в мире $1 209
Производство Visitor Media, Mercury Films Inc., Quiet Ghost
Другие названия
Swan Song, Swan Song - Un nouveau Lac des cygnes, Swan Song: Ein neuer Schwanensee, Κύκνειο άσμα, Лебединая песня
Режиссер
Челси МакМуллан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
19:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«TheatreHD: Лебединая песня» в кинотеатрах

Завтра 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Лебединая песня»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
19:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше