Во вселенной «Джона Уика» есть не только «Балерина»: как «Никто 2» связан с культовой франшизой и Киану Ривзом

20 часов непрерывного просмотра: посчитали, сколько серий в любимом мультике «Маша и Медведь» — почти как в «Великолепном веке»

Можно пересматривать бесконечно: топ-10 лучших серий «Невского», которые фанаты считают культовыми

«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли

Боялись открыть рот? А вот и нет: у женщин в Османской империи прав было куда больше, чем показали в «Великолепном»

«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних

Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

Реальность полна разочарований: настоящий Сулейман заставил бы поклонниц «Великолепного» скривить лица

От матроны до барона: в книге этих персонажей вывели из игры, но в «Дюне 3» они легко могут появиться