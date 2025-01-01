Новый сериал «Следопыт» бросает вызов «Невскому» — провинциал, корги и опасные питерские будни уже 24 августа на Пятом

«Моя прелесть» — это не только Кольцо Всевластия: какие еще артефакты Средиземья сводили с ума и вызывали войны

Сулейман — Козловский, Хюррем — Ходченкова, Ибрагим — Петров: нейросеть выбрала актеров для российского «Великолепного века»

От матроны до барона: в книге этих персонажей вывели из игры, но в «Дюне 3» они легко могут появиться

Боялись открыть рот? А вот и нет: у женщин в Османской империи прав было куда больше, чем показали в «Великолепном»

В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»

«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли

«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних

Кто-то до сих пор вращается в могиле: пять худших байопиков, в которых вам нагло соврали о мировых знаменитостях

«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла