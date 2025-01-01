Всего одна сцена из «Властелина колец» подтверждает, что Леголас был лучшим бойцом: Арагорн по сравнению с ним просто слабак

Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно

Едва окупил потраченные 190 млн долларов: худший фильм в карьере Роберта Дауни-младшего был уже после «Мстителей»

Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов

Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался