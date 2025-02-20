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Кімге керексің?

Kimge kereksin?
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О фильме

Асхат долгое время вёл холостяцкий образ жизни, а женившись, развёлся уже через 3 месяца. В один из дней, когда бывшая жена Гульжан приходит забрать часть своих вещей, он выясняет, что Гульжан уже собралась снова выходить замуж. Между ними вспыхивает ссора, в ходе которой Гульжан высказывает Асхату в лицо все его недостатки, и заявляет, что ни одна женщина не выйдет за него замуж. Оскорбленный Асхат лжет, что у него тоже есть любимая девушка, которая во всём превосходит бывшую жену, и заявляет, что придет на свадьбу вместе с ней.

Кімге керексің? - трейлер с русскими субтитрами
Кімге керексің?  трейлер с русскими субтитрами
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 февраля 2025
Дата выхода
20 февраля 2025 Казахстан
Производство Clover Street Production
Другие названия
Kimge kereksin?, Кімге керексің?, Who Needs You?, Кому ты нужен?
Режиссер
Ануар Матжанов
В ролях
Шерхан Пирназар
Фариза Ескермес
Нурболхан Шарапов
Асель Аскар
Все актеры и съемочная группа

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Кімге керексің? - трейлер с русскими субтитрами
Кімге керексің? Трейлер с русскими субтитрами
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