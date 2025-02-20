Асхат долгое время вёл холостяцкий образ жизни, а женившись, развёлся уже через 3 месяца. В один из дней, когда бывшая жена Гульжан приходит забрать часть своих вещей, он выясняет, что Гульжан уже собралась снова выходить замуж. Между ними вспыхивает ссора, в ходе которой Гульжан высказывает Асхату в лицо все его недостатки, и заявляет, что ни одна женщина не выйдет за него замуж. Оскорбленный Асхат лжет, что у него тоже есть любимая девушка, которая во всём превосходит бывшую жену, и заявляет, что придет на свадьбу вместе с ней.