Забудьте все, что было в 1 сезоне: в «Далеком городе» появится герой, способный изменить Садакат

Почему в «Матрице» все ходили в черных очках? Да, это стильно — но еще и с глубоким смыслом

Не грустим! Безбашенный Денджи вернется — но не скоро: вот когда выйдет 2 сезон «Человека-бензопилы» и почему его тормознула полнометражка

Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря

«Будто разные фильмы смотрю»: Жители СССР так и не увидели нормальный финал «Интердевочки» — его сняли специально для Запада

Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след

Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет

«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона

«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли