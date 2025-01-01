Ей навсегда не больше 4 лет: почему героиня «Маши и медведя» не растет — в этом глубокий смысл

«Титаник» мог быть совсем другим: Кэмерон выгнал актера после одной фразы и взял вместо него ДиКаприо — вот кто облажался

«Примитивная подделка» и худший фильм 1975 года: эта комедия с Варлей и Вициным шокирует и спустя полвека

«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил

Мастерство пера: свежие фильмы, снятые по практически идеальным сценариям и не зря ставшие хитами

«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром

«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь