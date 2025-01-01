Меню
Фильмы
Романтический переполох
Кадры из фильма «Романтический переполох»
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Ей навсегда не больше 4 лет: почему героиня «Маши и медведя» не растет — в этом глубокий смысл
«Я ненавижу Паглси»: зрители уже посмотрели 2 сезон «Уэнсдей» и довольны остались не все
Когда выйдет 2 сезон «Уэнсдей»? Четыре серии Netflix уже выпустил, но где остальные — рассказываем
В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром
В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»
«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2
Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»
«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь
Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил
Реальная кукла, которая стала звездой кино: все фильмы про Аннабель — смотреть только в таком порядке
«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром
