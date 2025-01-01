Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Последние 12 дней Кадры из фильма «Последние 12 дней »

Кадры из фильма «Последние 12 дней »

Вся информация о фильме
Последние 12 дней (2024) - фото 1 Последние 12 дней (2024) - фото 2 Последние 12 дней (2024) - фото 3
Последние 12 дней (2024) - фото 4 Последние 12 дней (2024) - фото 5 Последние 12 дней (2024) - фото 6 Последние 12 дней (2024) - фото 7
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Соколов отверг Негоду, и она люто обиделась на него: как в «Маленькой Вере» снимали ту самую сцену, от которой краснел весь СССР
Осторожно! Вы будете спать со включенным светом: клоун-убийца, мясники Лос-Анджелеса и бомбы в метро — 3 свежих мини-сериала (это «реалки»)
Почему «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона? А ведь изначально 4 планировали
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)
8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше