Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Каков отец, таков и сын Кадры из фильма «Каков отец, таков и сын»

Кадры из фильма «Каков отец, таков и сын»

Вся информация о фильме
Каков отец, таков и сын (2025) - фото 1 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 2 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 3
Каков отец, таков и сын (2025) - фото 4 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 5 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 6 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 7 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 8 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 9 Каков отец, таков и сын (2025) - фото 10
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Осторожно! Вы будете спать со включенным светом: клоун-убийца, мясники Лос-Анджелеса и бомбы в метро — 3 свежих мини-сериала (это «реалки»)
Что прятал за своим огромным тюрбаном Сулейман? В «Великолепном веке» этот секрет просто скрыли
Фанаты в слезах: почему Netflix закрыл «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером после второго сезона
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)
Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше