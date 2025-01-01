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The Trouble with Mr Doodle
The Trouble with Mr Doodle
The Trouble with Mr Doodle
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Производство
Acme Studios, Lightbox
Другие названия
The Trouble with Mr Doodle
Режиссер
Jaimie D'Cruz
Эд Перкинс
В ролях
Alexa Cox
Andrea Cox
Nell Cox
Сэм Кокс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.4
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
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