В жизни обычной семьи пастуха Кокпая происходят странные события. Жеребец исчезает ночью при загадочных обстоятельствах. Кокпай с отцом отправляются на поиски коня, за ними следует младшая дочь Улбала. Никто и представить себе не может, что с этого момента начнется целая цепочка трагических происшествий. На старшую дочку нападает шакал, младшей дочери в рот заползает сколопендра, пока она спит, мать бьет током, у жены начинаются преждевременные роды, когда она собирает кизяк в степи. К счастью, все заканчивается хорошо.