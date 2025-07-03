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Киноафиша Фильмы Тезек

Тезек

Tezek 12+
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О фильме

В жизни обычной семьи пастуха Кокпая происходят странные события. Жеребец исчезает ночью при загадочных обстоятельствах. Кокпай с отцом отправляются на поиски коня, за ними следует младшая дочь Улбала. Никто и представить себе не может, что с этого момента начнется целая цепочка трагических происшествий. На старшую дочку нападает шакал, младшей дочери в рот заползает сколопендра, пока она спит, мать бьет током, у жены начинаются преждевременные роды, когда она собирает кизяк в степи. К счастью, все заканчивается хорошо.

Тезек - трейлер
Тезек  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 3 июля 2025
Дата выхода
3 июля 2025 Казахстан
Режиссер
Бакыттас Санитас
В ролях
Тлектес Мейрамов
Галина Койшыбаева
Все актеры и съемочная группа

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
elvira.orakbaeva 10 июля 2025, 05:03
Очень хороший фильм, настояший казазский, по-нашему, актеры супер, сыграли очень хорошо, а природа наша завораживает
rokadil 1 февраля 2025, 23:19
Добрый фильм. Давно ничего подобного не было. Словно в детство окунулся
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Тезек - трейлер
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