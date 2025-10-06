Меню
О фильме

Двое влюбленных встречаются через 15 лет после первой встречи в коридоре больницы. Ей 71, ему 45. Противостоящие, но загипнотизированные друг другом, они воссоединяются. Вдова, мать, бабушка, Шона все-таки хочет подтвердить, что она женщина.
Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2021
Бюджет €5 200 000
Сборы в мире $3 075 503
Производство Ex Nihilo, Karé Productions, France 2 Cinéma
Другие названия
Les jeunes amants, Los jóvenes amantes, The Young Lovers, Mladí Milenci, Os Jovens Amantes, Fiatal szeretők, I giovani amanti, Im Herzen jung, Just the Two of Us, Madame Rêve, Młodzi kochankowie, Νεαροί εραστές, Младите любовници, Молодые любовники, 더 영 러버스, 年轻的情人们
Режиссер
Карин Тардьё
В ролях
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Сесиль де Франс
Сесиль де Франс
Sharif Andoura
Sarah Henochsberg
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме Обсудить в чате
ikolmogorova 6 октября 2025, 14:38
Франко-бельгийский фильм посвящен самому прекрасному чувству на свете — любви и пытается ответить на вопрос, может ли 70-летняя женщина иметь… Читать дальше…
