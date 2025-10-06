Двое влюбленных встречаются через 15 лет после первой встречи в коридоре больницы. Ей 71, ему 45. Противостоящие, но загипнотизированные друг другом, они воссоединяются. Вдова, мать, бабушка, Шона все-таки хочет подтвердить, что она женщина.
СтранаБельгия / Франция
Продолжительность1 час 54 минуты
Год выпуска2021
Бюджет€5 200 000
Сборы в мире$3 075 503
ПроизводствоEx Nihilo, Karé Productions, France 2 Cinéma
Другие названия
Les jeunes amants, Los jóvenes amantes, The Young Lovers, Mladí Milenci, Os Jovens Amantes, Fiatal szeretők, I giovani amanti, Im Herzen jung, Just the Two of Us, Madame Rêve, Młodzi kochankowie, Νεαροί εραστές, Младите любовници, Молодые любовники, 더 영 러버스, 年轻的情人们