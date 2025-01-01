Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно

Этот мультфильм Миядзаки осудили в Японии — даже преданные фанаты не поняли: сейчас проект считают легендарным

Едва окупил потраченные 190 млн долларов: худший фильм в карьере Роберта Дауни-младшего был уже после «Мстителей»

Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии

Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures