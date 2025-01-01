Пересматривать «Красотку» в 2025 году — то еще испытание: 5 моментов разрушают красивую сказку о любви

«Аркейн» не единственный в своем роде: 7 анимационных сериалов Netflix, которые перевернули этот жанр с ног на голову

Впервые после «Полицейского с Рублевки»: дуэт Бурунова и Петрова вернулся на экраны в потенциальном новом хите

«Титаник» был тренировкой перед этой драмой: Кэмерон снимет фильм про Хиросиму и Нагасаки

Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях

Если любишь — отпусти: Джейсон Момоа ненавидит съемки в «Дюне» Вильнева лишь по одной причине — каждые 6 лет одно и то же

«Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться»

В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости

Понравился главный герой дорамы «Хороший мальчик»? Вот еще 5 крутых проектов с его участием — у одного рейтинг 9.3 на IMDb

3.3 млн просмотров за 4 недели: столько набрал «Песочный человек», который скоро закончится — но вот еще 6 похожих сериалов