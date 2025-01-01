6 серий, 5 часов и ни секунды скуки: смотришь «Красные нити» и с первой серии понимаешь — досмотришь до конца

Скандал в Сети изменил сериал: почему на самом деле из «Пространства» исчез Алекс Камаль

«Жена рыдала 4 часа»: новый трейлер «Аватара 3» уже доводит зрителей до слез — а это только начало

В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

«Даже чудище из “Субстанции” не такое страшное»: Свинку Пеппу перенесли в наш мир, и теперь это хоррор — не зря ее любит Тарантино (видео)

«Буканьерки» на финишной прямой — запишите даты выхода последних серий 2 сезона: развязку пропускать нельзя

После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс

«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина

Этот сюрреалистичный фильм Дэвида Линча Дэвид Кроненберг считает своим любимым — ужастик открыл Линчу дорогу в большое кино