Пока сценаристы молчат в тряпочку, ИИ уже знает, кто умрет в 4 сезоне «Клюквенного щербета»: сценарий просто огонь

Покорил в «Красных бутонах», на очереди — «Основание: Осман»? Кто заменит Бурака Озчивита в новом сезоне сериала

Один из немногих, кто мог бы уделать самого Гэндальфа: россияне выбрали сильнейшего мага из кино, и это вовсе не Поттер

В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

Смотрели «Мимино», а замечали этот ляп? Забавная ошибка сразу бросается в глаза — но в фильме ее все равно оставили

В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс

«Даже чудище из “Субстанции” не такое страшное»: Свинку Пеппу перенесли в наш мир, и теперь это хоррор — не зря ее любит Тарантино (видео)

Новый «Супермен» поставил крест на продолжении лучшего сериала про Кларка Кента в истории: сиквел ждали почти 15 лет

Этот сюрреалистичный фильм Дэвида Линча Дэвид Кроненберг считает своим любимым — ужастик открыл Линчу дорогу в большое кино