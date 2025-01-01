20 часов непрерывного просмотра: посчитали, сколько серий в любимом мультике «Маша и Медведь» — почти как в «Великолепном веке»

Сулейман — Козловский, Хюррем — Ходченкова, Ибрагим — Петров: нейросеть выбрала актеров для российского «Великолепного века»

Можно пересматривать бесконечно: топ-10 лучших серий «Невского», которые фанаты считают культовыми

Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле

3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался)

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»

От E-ранговых до Сон Джин-Ву: как в мире «Поднятия уровня» появились охотники — одним щелчком могут снести целый район

Реальность полна разочарований: настоящий Сулейман заставил бы поклонниц «Великолепного» скривить лица

«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла