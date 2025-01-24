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Киноафиша Фильмы Piep*zyć Mickiewicza 2

Piep*zyć Mickiewicza 2

Piep*zyć Mickiewicza 2
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Piep*zyć Mickiewicza 2 - trailer
Piep*zyć Mickiewicza 2  trailer
Страна Польша
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 января 2025
Дата выхода
24 января 2025 Польша
Сборы в мире $22 611
Другие названия
Pieprzyc Mickiewicza 2, Piep*zyc Mickiewicza 2
Режиссер
Сара Бустаманте
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Piep*zyć Mickiewicza 2 - trailer
Piep*zyć Mickiewicza 2 Trailer
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