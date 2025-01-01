Сначала вы их скипали, а теперь разбираете по косточкам: как создавали титры к «Подслушано в Рыбинске», «Аутсорсу» и «Этерне»

«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?

Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе