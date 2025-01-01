Зря думаете, что Джихангира из-за его болезней: вот кого из своих детей Хюррем из «Великолепного века» любила меньше всего

«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?

Сначала вы их скипали, а теперь разбираете по косточкам: как создавали титры к «Подслушано в Рыбинске», «Аутсорсу» и «Этерне»

«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра