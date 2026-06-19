В ролях
Костас Мэндилор
Interpol officer Henry
Dora Dimic Rakar
Raped girl
Vjekoslav Katusin
Arab Mafia Boss
Elizabeth Zacero
News Anchor
Неб Чупин
SWAT Leader Pierre
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Rodolfo Matulich
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
19 июня 2026
Премьера в мире
19 июня 2026
Дата выхода
|15 октября 2026
|Германия
|
|18
|19 июня 2026
|США
|
|
|11 сентября 2026
|Тайвань
|
|
Производство
Borvel film, Event Film Distribution, Event Film Distribution
Другие названия
Citizen Vigilante, The Dark Knight, Гражданин-мститель, 私刑行動