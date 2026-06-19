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Постер фильма Гражданин мститель
5.4
Гражданин мститель - Трейлер
Киноафиша Фильмы Гражданин мститель
5.4

Гражданин мститель

, 2026
The Dark Knight
США / триллер, боевик
Трейлеры
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Постер фильма Гражданин мститель
5.4
Пойду 1
Не пойду 0
Гражданин мститель - Трейлер
Гражданин мститель  Трейлер

В ролях

Арми Хаммер
Арми Хаммер
Sanders
Костас Мэндилор
Interpol officer Henry
Dora Dimic Rakar
Raped girl
Vjekoslav Katusin
Arab Mafia Boss
Benjamin Schnau
Jack
Elizabeth Zacero
News Anchor
Неб Чупин
SWAT Leader Pierre
Дезире Джорджетти
Elsa
Lennart Betzgen
Rick
Dunja Sepcic
Woman #2
Hila Harush
Dehlia
Alona Hertha
Hanna
Режиссер Уве Болл
Сценарист Уве Болл
Композитор Rodolfo Matulich
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 19 июня 2026
Премьера в мире 19 июня 2026
Дата выхода
15 октября 2026 Германия 18
19 июня 2026 США
11 сентября 2026 Тайвань
Производство Borvel film, Event Film Distribution, Event Film Distribution
Другие названия
Citizen Vigilante, The Dark Knight, Гражданин-мститель, 私刑行動

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

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Гражданин мститель - Трейлер
Гражданин мститель Трейлер
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Отзывы о фильме

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