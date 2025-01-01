Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Страна теней Кадры из фильма «Страна теней»

Кадры из фильма «Страна теней»

Вся информация о фильме
Страна теней (2024) - фото 1 Страна теней (2024) - фото 2 Страна теней (2024) - фото 3
Страна теней (2024) - фото 4
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Защищает хуже картона, но смотрится круто: что не так с броней штурмовиков в «Звездных войнах» — киноляп или так задумано?
А что за форма у Голощекина в сериале «Граница. Таежный роман»? И почему он в ней ходит все время?
Почему Протомолекула выбрала Холдена? У героя «Пространства» не было выбора
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения
«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше