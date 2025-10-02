Меню
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Узел зла
Uzel zla
ужасы
детектив
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025
Чехия
Производство
Flamesite, Fresh Lobster, Fénix Film
Другие названия
Uzel zla, Snare of Evil, Uzol zla
Режиссер
Ян Галуза
В ролях
Янек Грегор
Сабина Ройкова
Иван Луптак
Ивана Углиржова
Valérie Zawadská
Рейтинг фильма
0.0
