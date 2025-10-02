Меню
Постер фильма Узел зла
1 постер
Киноафиша Фильмы Узел зла

Узел зла

Uzel zla
Страна Чехия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 Чехия
Производство Flamesite, Fresh Lobster, Fénix Film
Другие названия
Uzel zla, Snare of Evil, Uzol zla
Режиссер
Ян Галуза
В ролях
Янек Грегор
Сабина Ройкова
Иван Луптак
Ивана Углиржова
Valérie Zawadská
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
