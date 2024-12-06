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Mind Wave
18+
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Страна
Канада
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
6 декабря 2024
Премьера в мире
6 декабря 2024
Производство
Flying Cloud Productions
Другие названия
Mind Wave
В ролях
Джеймс Лью
Harry Han
Steve Thackray
Ian Kim
Brittany Palmer
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
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