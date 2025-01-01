«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше

В этом сериале Netflix собрались сразу 6 актеров из мира «Игры престолов»: даже Джоффри наконец-то засветился на экране

Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался

«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии