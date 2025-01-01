Меню
Фильмы
Наставничество
Кадры из фильма «Наставничество»
Кадры из фильма «Наставничество»
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше
В этом сериале Netflix собрались сразу 6 актеров из мира «Игры престолов»: даже Джоффри наконец-то засветился на экране
Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
