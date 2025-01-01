«Примитивная подделка» и худший фильм 1975 года: эта комедия с Варлей и Вициным шокирует и спустя полвека

«Я ненавижу Паглси»: зрители уже посмотрели 2 сезон «Уэнсдей» и довольны остались не все

Не все поняли, в чем заключалась уникальная роль Крастера в «Игре престолов»: без него Белых ходоков бы не было

Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром

У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)

«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил