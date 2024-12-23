ПроизводствоDreamCrew Entertainment, Five All in the Fifth Entertainment, North of Now Group
Другие названия
ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing, Chiefsaholic: un lobo vestido de Chief, Chiefsaholic: Um Lobo em Pele de Torcedor, Chiefsaholic: Un lupo nei panni dei Chiefs, チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体, Chief$aholic, Chiefsaholic
Рейтинг фильма
7.1
Оцените15 голосов
6.3IMDb
Отзывы о фильме
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