Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Главный алкоголик: Волк в шкуре вождя
7.1
Киноафиша Фильмы Главный алкоголик: Волк в шкуре вождя
7.1

Главный алкоголик: Волк в шкуре вождя

, 2024
ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing
США / криминал, документальный / 18+
Постер фильма Главный алкоголик: Волк в шкуре вождя
7.1

В ролях

Ron Terrell
Self
Tom Grossi
Self
Xaviar Babudar
Self
Shane Williams
Self
Matthew Merryman
Self
Phi-Del Blocker
Self
Michael Lloyd
Self
Cat Baskett
Self
Cole DeRuse
Self
Todd Blish
Self
Daniel Nelson
Self
Lynn Schmidt
Self
Режиссер Dylan Sires
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 декабря 2024
Премьера в мире 23 декабря 2024
Производство DreamCrew Entertainment, Five All in the Fifth Entertainment, North of Now Group
Другие названия
ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing, Chiefsaholic: un lobo vestido de Chief, Chiefsaholic: Um Lobo em Pele de Torcedor, Chiefsaholic: Un lupo nei panni dei Chiefs, チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体, Chief$aholic, Chiefsaholic

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Ночной бизнес
Ночной бизнес
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные
Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»
Сбрил волосы ради HBO, но не разбогател: сколько заплатили Юрию Колокольникову за «Игру престолов» (и сколько Джону Сноу)
Netflix вбухал в этот киберпанк-сериал $126 млн и закрыл — а ведь это «водоворот экшена и заговоров» в декорациях «Бегущего по лезвию»
После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день
Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)
В России снимают продолжение «Одни из нас», и оно уже выглядит круче горе-поделки HBO: «Белле Рэмси пора на пенсию»
Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше