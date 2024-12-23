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Постер фильма Next to Us
4.8
Киноафиша Фильмы Next to Us
4.8

Next to Us

, 2024
Pored nas
Сербия / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Next to Us
4.8

В ролях

Исидора Симионович
Anastasia
Славен Дошло
Lazar
Тиана Лазович
Адам Девенпорт
Адам Девенпорт
Милутин Караджич
Мина Николич
Горица Регодич
Isidora
Никола Драгутинович
Srba
Nikola Glisic
Strahinja
Darko Ivic
Tadija
Milica Majkic
Jelena
Marko Panajotovic
Kosta
Режиссер Стивен Филипович
Сценарист Стивен Филипович, Minja Bogavac
Композитор Nemanja Rancic, Aleksandar Randjelovic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 23 декабря 2024
Дата выхода
26 декабря 2024 Сербия o.A.
26 декабря 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $97 806
Производство Hypnopolis
Другие названия
Pored nas, Next to Us, Поред нас

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb

Отзывы о фильме

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