Последний человек

Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки

Скучаю по Фоме, но «Невский» уже засмотрела до дыр: есть другой сериал — всего 8 серий, а Паламарчук там — тот еще кадр

«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон

HBO снимет сериал по игре Baldur`s Gate 3: Larian сюжет писать не будет, «каноничным» признают лишь один финал

Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить