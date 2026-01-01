Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Я все еще здесь 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Победитель
Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Green Drop Award
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
