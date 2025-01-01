Любовь по Фрейду

По сюжету успешный адвокат по бракоразводным делам Егор Соколов , привыкший блистать как в суде, так и на любовном фронте, попадает в неприятности из-за своих романтических приключений. Спасаясь от разгневанных мужей своих клиенток, он решает выдать себя за семейного психолога. В этой роли Егор оказывается в доме брутального бизнесмена Федора Кормильцева и его жены Анжелы, где вынужден притворяться специалистом, налаживающим семейные отношения. Однако его планам мешает подозрительная и настойчивая мама Федора Роза Ниловна, которая готова разоблачить обман любой ценой, даже если это разрушит семью.