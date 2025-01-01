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Киноафиша Фильмы Любовь по Фрейду

Любовь по Фрейду

Lyubov po Freydu 18+
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О фильме

По сюжету успешный адвокат по бракоразводным делам Егор Соколов , привыкший блистать как в суде, так и на любовном фронте, попадает в неприятности из-за своих романтических приключений. Спасаясь от разгневанных мужей своих клиенток, он решает выдать себя за семейного психолога. В этой роли Егор оказывается в доме брутального бизнесмена Федора Кормильцева и его жены Анжелы, где вынужден притворяться специалистом, налаживающим семейные отношения. Однако его планам мешает подозрительная и настойчивая мама Федора Роза Ниловна, которая готова разоблачить обман любой ценой, даже если это разрушит семью.

Страна Россия
Производство Goldfield Entertainment
Другие названия
Lyubov po Freydu, Любовь по Фрейду
Режиссер
Владимир Янковский
Владимир Янковский
В ролях
Роман Курцын
Роман Курцын
Роман Попов
Роман Попов
Анфиса Чехова
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Ирина Розанова
Ирина Розанова
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