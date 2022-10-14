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Medjugorje, la película
Medjugorje, la película
Medjugorje, la película
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Испания
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
14 октября 2022
Дата выхода
14 октября 2022
США
Сборы в мире
$393 634
Производство
Medju Films A.I.E
Другие названия
Medjugorje, la película, Medjugorje, Medjugorje, La Pelicula
Режиссер
Jesús García Colomer
Borja Martínez-Echevarría
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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