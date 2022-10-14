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Постер фильма Medjugorje, la película
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Киноафиша Фильмы Medjugorje, la película

Medjugorje, la película

Medjugorje, la película 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Испания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 14 октября 2022
Дата выхода
14 октября 2022 США
Сборы в мире $393 634
Производство Medju Films A.I.E
Другие названия
Medjugorje, la película, Medjugorje, Medjugorje, La Pelicula
Режиссер
Jesús García Colomer
Borja Martínez-Echevarría
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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