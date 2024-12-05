Врач Сағат — успешный, но циничный хирург, для которого деньги стоят выше всего. Он отличается профессионализмом, но его сердце остыло к человеческим страданиям. В один день к нему приходит отчаянный больной, которому требуется срочная операция, но у него нет средств оплатить медицинское вмешательство. Сағат отказывает ему безжалостно. Однако после этого, начинается странная последовательность событий. Проснувшись утром, Сағат обнаруживает, что прошел целый год. Его жизнь продолжает ускоряться, дни проходят как года. Его жизнь так быстро меняется в худшую сторону.