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Асыққан сағат

Asyqqan sagat 18+
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О фильме

Врач Сағат — успешный, но циничный хирург, для которого деньги стоят выше всего. Он отличается профессионализмом, но его сердце остыло к человеческим страданиям. В один день к нему приходит отчаянный больной, которому требуется срочная операция, но у него нет средств оплатить медицинское вмешательство. Сағат отказывает ему безжалостно. Однако после этого, начинается странная последовательность событий. Проснувшись утром, Сағат обнаруживает, что прошел целый год. Его жизнь продолжает ускоряться, дни проходят как года. Его жизнь так быстро меняется в худшую сторону.

Асыққан сағат - трейлер
Асыққан сағат  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 декабря 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Казахстан
Производство Astana Film Academy
Другие названия
Rush Hour, Асыққан сағат, Asyqqan sag'at, Asyqqan Saǵat, Asyqqan sağat, ラッシュアワ
Режиссер
Максат Оспанов
В ролях
Нышанбек Жубанаев
Акбота-Нур Сейтмагамбет
Арай Орақбаева
Мәлік Абдраманов
Все актеры и съемочная группа

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Асыққан сағат - трейлер
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Кадры из фильма
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