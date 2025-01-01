Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Моя соседка — призрак Кадры из фильма «Моя соседка — призрак»

Кадры из фильма «Моя соседка — призрак»

Вся информация о фильме
Моя соседка — призрак (2024) - фото 1 Моя соседка — призрак (2024) - фото 2
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
Эпоха Озчивита закончилась: в турецком хите «Основание: Осман» главным героем станет другой актер
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше