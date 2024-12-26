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Киноафиша Фильмы V dobrom aj zlom

V dobrom aj zlom

V dobrom aj zlom 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Чехия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 26 декабря 2024
Дата выхода
26 декабря 2024 Чехия
Сборы в мире $2 413 652
Производство Voyo
Другие названия
V dobrém i zlém, Susedia od vedla
Режиссер
Marta Ferencova
В ролях
Петра Гржебичкова
Петра Гржебичкова
Татьяна Паугофова
Иржи Лангмайер
Иржи Лангмайер
Мартин Хофманн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6 IMDb
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