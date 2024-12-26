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18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
26 декабря 2024
Дата выхода
26 декабря 2024
Чехия
Сборы в мире
$2 413 652
Производство
Voyo
Другие названия
V dobrém i zlém, Susedia od vedla
Режиссер
Marta Ferencova
В ролях
Петра Гржебичкова
Татьяна Паугофова
Иржи Лангмайер
Мартин Хофманн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
12
голосов
6
IMDb
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