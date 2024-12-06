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sanah NA STADIONACH
sanah NA STADIONACH
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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sanah NA STADIONACH
trailer
trailer
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
6 декабря 2024
Дата выхода
6 декабря 2024
Польша
Другие названия
Sanah Na Stadionach
Режиссер
Кристиан Кучковский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
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sanah NA STADIONACH
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