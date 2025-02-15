Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
2
Не пойду
1
[AMATORY]: остановить время
[AMATORY]: остановить время
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Пойду
2
Не пойду
1
Страна
Россия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
15 февраля 2025
Дата выхода
15 февраля 2025
Казахстан
18+
Режиссер
Алексей Киселев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
