Джини Милгром родилась в Гаване и выросла в Майами. Воспитанная в католицизме, она всегда чувствовала себя чужой среди сверстников-католиков. В картине Джини проходит сложный путь от традиционной католической семьи к принятию еврейской идентичности. Стремление Джини узнать свои корни проведёт её через множество европейских стран. Девушке откроются семейные тайны и в конечном итоге она узнает своё истинное происхождение.