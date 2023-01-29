Оповещения от Киноафиши
О фильме

Амитай Криав, когда-то успешный писатель, пытается возродить свою карьеру и впечатлить давнюю неразделенную любовь. Узнав, что студентка, которая собиралась писать диссертацию о его творчестве и брать у него интервью, не приедет, Амитай решает провести кастинг. Он находит Марго, молодую девушку с актерскими амбициями, но без особых знаний в литературе, и убеждает её притвориться магистранткой-филологом. Это решение навсегда меняет жизнь обоих.

Страна Израиль / Италия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 29 января 2023
Производство Artomas Communications, United Channel Movies, United King Films
Другие названия
The Monkey House, Gan Kofim, Majomház
Режиссер
Ави Нешер
В ролях
Адир Миллер
Suzanna Papian
Shani Cohen
Ala Dakka
Янив Битон
Рейтинг фильма

6.6
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
