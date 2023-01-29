Амитай Криав, когда-то успешный писатель, пытается возродить свою карьеру и впечатлить давнюю неразделенную любовь. Узнав, что студентка, которая собиралась писать диссертацию о его творчестве и брать у него интервью, не приедет, Амитай решает провести кастинг. Он находит Марго, молодую девушку с актерскими амбициями, но без особых знаний в литературе, и убеждает её притвориться магистранткой-филологом. Это решение навсегда меняет жизнь обоих.