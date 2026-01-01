Оповещения от Киноафиши
Воспоминание о Нови-Саде

Воспоминание о Нови-Саде

Novi Sad Remembrance 18+
О фильме

«Воспоминание о Нови-Саде» Александра Релича — это пример спокойного рассказа о страшных событиях. В 1942 году в сербском городе Нови Сад венгерские оккупационные силы сбросили в ледяной Дунай более 1000 сербов, евреев и цыган. В своём повествовании режиссёр основывается на фигуре профессорки Марии Васич, которая рассказывает студентам об этих событиях. Цель Марии не дать нации благополучно забыть о трагедии, ее виновниках и жертвах. 

Страна Сербия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Александар Рейич
Все актеры и съемочная группа

