«Воспоминание о Нови-Саде» Александра Релича — это пример спокойного рассказа о страшных событиях. В 1942 году в сербском городе Нови Сад венгерские оккупационные силы сбросили в ледяной Дунай более 1000 сербов, евреев и цыган. В своём повествовании режиссёр основывается на фигуре профессорки Марии Васич, которая рассказывает студентам об этих событиях. Цель Марии не дать нации благополучно забыть о трагедии, ее виновниках и жертвах.