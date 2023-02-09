Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Зови меня танцором
Киноафиша Фильмы Зови меня танцором

Зови меня танцором

Call Me Dancer 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маниш Чаухан — талантливый уличный танцор из Мумбаи, который мечтает стать профессионалом, несмотря на то, что вся семья против. Мечты парня могли бы остаться несбыточными, если бы не судьбоносная встреча с Иегудой Маором. Бывшим израильским танцором. Иегуда становится его наставником — строгим, требовательным, но справедливым. По мере их сотрудничества два человека сближаются. Смогут ли они преодолеть все трудности и добиться выступления на лучших мировых площадках?

Страна США / Великобритания / Израиль / Индия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 США
Производство ARTE, First Hand Films, Shampaine Pictures
Другие названия
Call Me Dancer, Kalla mig dansare, コール・ミー・ダンサー
Режиссер
Pip Gilmour
Leslie Shampaine
В ролях
Мэниш Чаухан
Yehuda Maor
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Отзывы о фильме

