Маниш Чаухан — талантливый уличный танцор из Мумбаи, который мечтает стать профессионалом, несмотря на то, что вся семья против. Мечты парня могли бы остаться несбыточными, если бы не судьбоносная встреча с Иегудой Маором. Бывшим израильским танцором. Иегуда становится его наставником — строгим, требовательным, но справедливым. По мере их сотрудничества два человека сближаются. Смогут ли они преодолеть все трудности и добиться выступления на лучших мировых площадках?
|9 февраля 2023
|США