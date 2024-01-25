Оповещения от Киноафиши
Под синим солнцем

Под синим солнцем

Under a Blue Sun 18+
О фильме

«Под синим солнцем» рассказывает, как пустыня Негев стала местом для военных тренировочных зон и локацией для высокобюджетных боевиков. Поэтому, когда 75-летний палестинец-бедуин, художник Башир Абу Рабия смотрит фильм «Рэмбо III», он видит на экране не только Сильвестра Сталлоне, который бьется в Афганистане с Советами. В 80-х Башира наняли для создания спецэффектов в «Рэмбо». Сегодня он возвращается к местам съемок, где находит материальные свидетельства тех дней – брошенные в песке настоящие и бутафорские боеприпасы и мусор.

Страна Франция / Израиль
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 января 2024
Производство La Bête, Laila Films
Другие названия
Under a Blue Sun, Sous un soleil bleu, Под синим солнцем
Режиссер
Daniel Mann
Режиссер

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
