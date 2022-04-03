Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Альфред и Люси Дрейфус, целую, люблю

Альфред и Люси Дрейфус, целую, люблю

Alfred et Lucie Dreyfus, je t'embrasse comme je t'aime 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В конце XIX века дело Дрейфуса стало судебным процессом, который изменил историю Франции и даже Европы. Общество раскололось во мнениях о еврейском офицере Альфреде Дрейфусе, обвиненном в шпионаже в пользу Германии. Фильм Дельфин Морель предлагает взглянуть на судьбу обвиняемого с другой стороны: в фильме рассказывается о переписке Дрейфуса с его женой Люси во время ссылки. Письма, наполненные любовью, болью, ожиданием и надеждой, становятся документом эпохи и свидетельством жестокости своего времени.

Страна Франция
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 апреля 2022
Бюджет €350 000
Производство Kepler 22 Production, Novanima
Другие названия
Alfred et Lucie Dreyfus, je t'embrasse comme je t'aime, Alfred and Lucie Dreyfus, I Kiss You as I Love You
Режиссер
Delphine Morel
В ролях
Мелани Дотей
Мелани Дотей
Emmanuel Gradi
Жером Робар
Léonie Simaga
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше