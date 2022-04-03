В конце XIX века дело Дрейфуса стало судебным процессом, который изменил историю Франции и даже Европы. Общество раскололось во мнениях о еврейском офицере Альфреде Дрейфусе, обвиненном в шпионаже в пользу Германии. Фильм Дельфин Морель предлагает взглянуть на судьбу обвиняемого с другой стороны: в фильме рассказывается о переписке Дрейфуса с его женой Люси во время ссылки. Письма, наполненные любовью, болью, ожиданием и надеждой, становятся документом эпохи и свидетельством жестокости своего времени.