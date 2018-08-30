Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тумбад
Постер фильма Тумбад
Постер фильма Тумбад
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Тумбад

Тумбад

Tumbbad 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На заре веков Богиня-мать породила нескольких Богов, и самым любимым был её первенец — Хастад. Он решил, что всё золото мира должно принадлежать ему, за что был повержен другими Богами и почти уничтожен, но Богиня-мать спасла его и поместила в своё чрево. С тех пор люди забыли падшего Бога, не ставили ему алтари и не возносили молитвы. Индия, начало XX века. Неподалеку от замшелой деревушки Тумбад живет внебрачный сын местного лорда по имени Винаяк. В их доме спит проклятая прабабка-ведьма, которую мать Винаяка должна кормить, чтобы та не проснулась и не съела детей, также ходят слухи, что где-то в этой местности хранятся несметные богатства. После смерти лорда мать вместе с сыном уезжает в большой город, взяв с него клятву никогда не возвращаться в Тумбад. Через несколько лет уже взрослый Винаяк приезжает в родные края с твёрдой уверенностью, что сокровища спрятаны в заброшенном замке почившего лорда.

Страна Индия / Швеция
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 30 августа 2018
Дата выхода
13 сентября 2024 Индия A
Сборы в мире $1 691 980
Производство Colour Yellow Productions, Sohum Shah FIlms, Film i Väst
Другие названия
Tumbbad, Cái Giá Của Lòng Tham, Τουμπάντ, Тумбад, トゥンバード, 女神的子宮, 村魔
Режиссер
Rahi Anil Barve
Anand Gandhi
В ролях
Сохум Шах
Хэриш Хан
Jyoti Malshe
Anita Date-Kelkar
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Почему Болливуд — это не только танцы: разбираемся в жанровом разнообразии современного индийского кино
Почему Болливуд — это не только танцы: разбираемся в жанровом разнообразии современного индийского кино Индийское кино — одно из крупнейших в мире по объему производства: ежегодно здесь выпускается более 1600 фильмов на более чем 20 языках. Однако за пределами Индии у большинства людей до сих пор живет стереотип, что Болливуд — это исключительно песни, танцы, мелодрамы и трехчасовые фильмы. Хотя это уже давно не так!
Написать
9 июля 2025 14:52
Все новости фильма
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше