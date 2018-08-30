На заре веков Богиня-мать породила нескольких Богов, и самым любимым был её первенец — Хастад. Он решил, что всё золото мира должно принадлежать ему, за что был повержен другими Богами и почти уничтожен, но Богиня-мать спасла его и поместила в своё чрево. С тех пор люди забыли падшего Бога, не ставили ему алтари и не возносили молитвы. Индия, начало XX века. Неподалеку от замшелой деревушки Тумбад живет внебрачный сын местного лорда по имени Винаяк. В их доме спит проклятая прабабка-ведьма, которую мать Винаяка должна кормить, чтобы та не проснулась и не съела детей, также ходят слухи, что где-то в этой местности хранятся несметные богатства. После смерти лорда мать вместе с сыном уезжает в большой город, взяв с него клятву никогда не возвращаться в Тумбад. Через несколько лет уже взрослый Винаяк приезжает в родные края с твёрдой уверенностью, что сокровища спрятаны в заброшенном замке почившего лорда.