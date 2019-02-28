Последний вздох
Last Breath
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Бельгия / Швеция / Великобритания
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
5 апреля 2019
Премьера в мире
28 февраля 2019
Дата выхода
|5 апреля 2019
|Великобритания
|
|12A
Сборы в мире
$29 319
Производство
MetFilm Production, Floating Harbour, Umedia
Другие названия
Last Breath, Le survivant des abysses, Der letzte Atemzug: Gefangen am Meeresgrund, Ostatni oddech, Sista andetaget, Viime henkäys, Viimne hingetõmme, Останній подих, Последний вздох, 倒數五分鐘, 最後の一息