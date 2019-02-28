Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Последний вздох
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Фильмы Последний вздох

Последний вздох

Last Breath 18+
Последний вздох - trailer
Страна Бельгия / Швеция / Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 апреля 2019
Премьера в мире 28 февраля 2019
Дата выхода
5 апреля 2019 Великобритания 12A
Сборы в мире $29 319
Производство MetFilm Production, Floating Harbour, Umedia
Другие названия
Last Breath, Le survivant des abysses, Der letzte Atemzug: Gefangen am Meeresgrund, Ostatni oddech, Sista andetaget, Viime henkäys, Viimne hingetõmme, Останній подих, Последний вздох, 倒數五分鐘, 最後の一息
Режиссер
Алекс Паркинсон
Richard da Costa
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Последний вздох - trailer
Последний вздох Trailer
