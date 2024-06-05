Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Аругам Бей

Аругам Бей

Arugam Bay 18+
О фильме

Майкл, Галь и Ким, трое серферов из Хайфы, отправляются в залив Аругам на Шри-Ланке — легендарный спот и место притяжения для сёрферов со всего мира. Друзья едут, чтобы почтить память Юваля, бывшего парня Ким, который погиб во время военной операции в Бейруте. По мере путешествия тропический рай превращается для героев в эмоциональный ад, где травмы и неразрешённые проблемы с поля боя оживают, испытывая многолетнюю дружбу. А встречи с иранскими серферами, французской активисткой и местными жителями заставляют героев пересмотреть свой образ жизни и все мировоззрение.

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 5 июня 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Израиль 14
Бюджет $1 250 000
Производство One Circle Productions LLC, One Circle Productions LLC, United Channel Movies
Другие названия
Arugam Bay
Режиссер
Марко Кармел
В ролях
Ядин Гельман
Buddhika Jayaratne
Эли Перри
Джой Ригер
Маор Швитцер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
