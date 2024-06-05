Майкл, Галь и Ким, трое серферов из Хайфы, отправляются в залив Аругам на Шри-Ланке — легендарный спот и место притяжения для сёрферов со всего мира. Друзья едут, чтобы почтить память Юваля, бывшего парня Ким, который погиб во время военной операции в Бейруте. По мере путешествия тропический рай превращается для героев в эмоциональный ад, где травмы и неразрешённые проблемы с поля боя оживают, испытывая многолетнюю дружбу. А встречи с иранскими серферами, французской активисткой и местными жителями заставляют героев пересмотреть свой образ жизни и все мировоззрение.