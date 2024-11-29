Меню
Постер мультфильма Treflix. Bubble Trouble
Treflix. Bubble Trouble

Treflix. Bubble Trouble

Trefliki ratują święta 18+
Treflix. Bubble Trouble - trailer
Страна Польша
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 29 ноября 2024
Дата выхода
29 ноября 2024 Польша
Сборы в мире $395 278
Другие названия
Trefliki ratuja Swieta
Режиссер
Piotr Ficner
