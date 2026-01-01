Иногда приходится раскрывать самые страшные тайны и секреты, хранимые десятилетиями. 90-летняя Мариетта Диаман, более семи десятилетий скрывала свое еврейское происхождение, и наконец решила рассказать правду своей семье. Сбежав из оккупированной нацистами Франции во время Второй мировой войны, Мариетта выросла в Буэнос-Айресе, училась в католической школе и была частью высшего общества аргентинской столицы. Через интервью, семейные фотографии и личные документы фильм исследует влияние ее скрытой личности на жизнь и отношения Мариетты. Документальный фильм Поли Мартинес Каплун является завершающей частью трилогии, посвященной травмам, поиску идентичности и последствиям Холокоста для новых поколений.

