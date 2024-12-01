В основе фильма лежит история футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, который одинаково успешно выступал в обоих видах спорта. Он стал единственным спортсменом, который принял участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх как капитан национальной сборной.

О Всеволоде Боброве писал Евгений Евтушенко: «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Фильм о выдающейся личности в истории отечественного спорта станет ярким примером и мотиватором для будущих поколений российских спортсменов.