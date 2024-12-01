Оповещения от Киноафиши
Бомбардир. Время Боброва
1 постер
Бомбардир. Время Боброва

Бомбардир. Время Боброва

18+
О фильме

О фильме

В основе фильма лежит история футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, который одинаково успешно выступал в обоих видах спорта. Он стал единственным спортсменом, который принял участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх как капитан национальной сборной. 

О Всеволоде Боброве писал Евгений Евтушенко: «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Фильм о выдающейся личности в истории отечественного спорта станет ярким примером и мотиватором для будущих поколений российских спортсменов.

Бомбардир. Время Боброва - трейлер
Бомбардир. Время Боброва  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 декабря 2024
Премьера в мире 1 декабря 2024
Режиссер
Егор Сальников
Егор Сальников
Сергей Головецкий
В ролях
Семен Сальников
Николай Кисличенко
Илья Феофилактов
Виталий Огарь
Все актеры и съемочная группа

Бомбардир. Время Боброва - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бомбардир. Время Боброва

Бомбардир. Время Боброва - трейлер
Бомбардир. Время Боброва Трейлер
